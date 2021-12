Un détenu, qui s’était évadé le 11 novembre dernier du centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde, a été interpellé à Bordeaux puis placé en rétention vendredi. Le fugitif, âgé de 23 ans, a été arrêté dans la soirée après avoir été « localisé dans un hôtel » du quartier Bassins-à-Flot, dans le nord de la ville, par des policiers du groupe d’exécution des décisions de justice (GEDJ), précise la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie.

Condamné pour plusieurs infractions dont des violences aggravées sur son ex-compagne, le jeune homme a été placé en rétention judiciaire et était « en cours de présentation face à un juge d’instruction » samedi après-midi, a ajouté le parquet, qui a requis son placement en détention. Avant son évasion il y a plus de trois semaines, ce détenu, libérable en 2023, purgeait également d’autres peines pour vols avec effraction et infractions liées aux stupéfiants.

Selon la même source, un autre fugitif, évadé de la même prison durant la nuit du 21 novembre, après une condamnation pour conduite en état d’ivresse et menaces sur une ex-conjointe, était en revanche toujours recherché samedi.