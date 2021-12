Le lycée Gambetta d’Arras, dans le Pas-de-Calais, est en deuil. Jeudi, en fin d’après-midi, une lycéenne de 15 ans a mis fin à ses jours dans son établissement. L’intervention des secours n’a pu sauver l’adolescente.

Le rectorat de Lille a confirmé, ce vendredi, une information de La Voix du Nord. La rectrice Valérie Cabuil, s’est rendue, dans la matinée, dans ce lycée pour présenter son soutien à la famille de la victime et à l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement.

« Un psychologue et un infirmier ont pris immédiatement en charge les élèves et personnels témoins, annonce le rectorat dans un communiqué. Dès aujourd’hui, une cellule d’écoute, composée de trois psychologues, quatre assistants sociaux, trois infirmiers et deux médecins, a été mise en place afin d’accompagner élèves et personnels. Elle sera maintenue autant que de besoin. »

Des investigations sont menées pour connaître les motivations de ce geste.

En cas d’idées suicidaires, une cellule d’écoute est à disposition au 3114. Appel gratuit 24h/24 et 7j/7.