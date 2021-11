Nouveau fait de violence dans l’éducation. Une professeure du prestigieux lycée Montaigne, dans le 4e arrondissement de Paris, a été blessée après avoir été violemment agressée, ce lundi, par un de ses élèves de seconde. Cette professeure de mathématiques a été blessée en plein cours par un de ses élèves de seconde, âgé de 15 ans, selon des sources proches et concordantes.

Le rectorat de Paris a dit « condamner la violence des faits et apporter son total soutien au professeur et à l’ensemble de l’équipe éducative ». « Une cellule psychologique sera mise en place dès mardi matin pour l’ensemble des personnels et élèves de l’établissement », a poursuivi le rectorat, indiquant que « la direction académique se rendra sur place à la première heure mardi ».