Un homme de 67 ans a été placé en garde à vue mercredi pour assassinat et tentative d’assassinat, soupçonné d’avoir tué sa fille de cinquante ans et blessé son gendre, a-t-on appris auprès du parquet d’Angoulême.

Vers 13 heures, cet homme a tiré avec un fusil de chasse sur sa fille, la tuant d’une balle dans la tête, alors qu’elle se trouvait dans sa voiture près de son domicile à Garat, une commune à l’est d’Angoulême, a précisé la procureure Stéphanie Aouine. Son compagnon, le gendre de l’agresseur présumé, a également été touché au thorax. Pris en charge au centre hospitalier d’Angoulême, ses jours n’étaient plus en danger mercredi soir, a ajouté la procureure.

Déjà condamné pour des violences et des menaces commises sur sa fille

Selon les premiers éléments communiqués par le parquet, l’auteur présumé des coups de feu aurait attendu « en embuscade » sa fille et son gendre à la sortie de chez eux. Entre trois et cinq tirs auraient été entendus. L’un d’eux a atteint la baie vitrée d’une famille de voisins. Deux enfants résidant dans cette maison ont été choqués et pris en charge au centre hospitalier Camille-Claudel de La Couronne.

On ignore pour l’heure le mobile de ce crime, mais le parquet d’Angoulême précise que l’homme de 67 ans avait déjà été condamné à deux reprises pour des violences et des menaces commises sur sa fille.

Le tireur présumé a été interpellé par les gendarmes peu après les faits au volant de sa voiture près d’un étang dans le département voisin de la Dordogne, où il comptait mettre fin à ses jours.