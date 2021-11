Trois décès en six jours : le petit village vosgien de Courcelles-sous Châtenois, 80 habitants, est actuellement sous le choc. La semaine dernière, une famille de la commune a été décimée par le Covid-19. Le dimanche 14 novembre, Dominique Py est décédé, une journée avant sa mère Odile et six avant son père Robert, rapporte Vosges Matin.

Aucun des trois n’était vacciné. Cela a poussé la belle-fille du couple à lancer un appel contre le Covid-19. « Vaccinez-vous ! », prône-t-elle dans une vidéo avant de reconnaître ses réticences jusque-là. « On prenait un peu tout cela à la rigolade. Il a fallu que ça touche une famille entière pour comprendre… »