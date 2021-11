Ce mardi, en début d’après midi, un impressionnant accident entre un train et un tracteur a eu lieu à Bavinchove, une commune près de Saint-Omer, dans le Nord, a-t-on appris auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord. Le bilan fait état d’un blessé grave.

Peu avant 14 heures, un tracteur agricole équipé d’une lourde remorque est tombé en panne en traversant le passage à niveau situé sur la route départementale 933 qui franchit la ligne TGV Nord entre Dunkerque et Lille. Faute de pouvoir déplacer son engin, le conducteur du tracteur est parvenu à sortir de son véhicule avant l’arrivée d’un train.

L’avant du train complètement pulvérisé

Pour autant, le choc a été inévitable. Un TGV inoui est venu percuter l’ensemble agricole, projetant le tracteur d’un côté de la voie ferrée et la remorque de l’autre. Cette dernière s’est renversée, répandant sa cargaison d’oignons sur la voie et sur la chaussée. Les dégâts sont impressionnants sur les deux véhicules. L’arrière du tracteur est pulvérisé et l’avant du train complètement enfoncé.

Un blessé grave est à déplorer, un passant ayant reçu un projectile suite à l’impact. Le chauffeur de l’engin agricole, le conducteur du train et les 50 passagers se trouvant à bord sont tous indemnes.

Une déviation routière a été mise en place par la gendarmerie. La circulation des trains entre Lille et Dunkerque est interrompue pour une durée indéterminée.