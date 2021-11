Une infirmière âgée de 31 ans, et sa fille, âgée de 6 ans, disparues depuis plus de huit mois, ont été retrouvées, mercredi, dans l'Hérault, a indiqué le parquet de Montpellier à 20 Minutes, confirmant une information du quotidien Midi Libre. En fuite, cette maman et sa fille étaient recherchées depuis le 4 mars dernier.

« Elles auraient séjourné en Ardèche, dans le Var et l’Ariège, indiquait la gendarmerie de l’Hérault, dans l'appel à témoins, lancé le 5 novembre dernier. Depuis, l’enfant n’a plus remis les pieds dans l’école où elle est inscrite, dans le Lunellois. L’infirmière n’a depuis plus donné de nouvelles à ses proches, ni au père de l’enfant. »

Un mandat d’arrêt avait été délivré en mars, dans le cadre d’une instruction pour soustraction de mineur. La trentenaire a été placée en rétention dans le cadre de l’exécution de ce mandat d’arrêt. Les investigations se poursuivent.