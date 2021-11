Le réseau des Oliviers pris entre le marteau policier et l’enclume judiciaire... Une importante opération de police a eu lieu hier à la Cité des Oliviers, à Marseille, a appris 20 Minutes de sources concordantes. Elle a donné lieu à une vingtaine d’interpellations réalisées dans les 13e, 14e, 15e et 3e arrondissements. Des armes et des produits stupéfiants ont été saisis.

Cette opération intervient alors que onze ex-membres présumés d’un vaste réseau de trafic de drogue qui opérait dans cette Cité des quartiers Nord sont actuellement jugés. Ce mercredi, le procureur de la 7e chambre avait requis jusqu’à 7 ferme. Le jugement est attendu ce jeudi après-midi.