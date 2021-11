« C’était des grosses pierres, de la taille d’un poing d’adulte, et des pignes de pin. » Vendredi dernier, Jean-Charles* donnait un cours de handball sur le plateau sportif du collège Jules-Ferry, situé au cœur de la cité sensible de Campagne-Lévêque dans les quartiers Nord ​de Marseille, quand ses élèves et lui ont été la cible de jets de pierre, provenant de l’extérieur de l’établissement. « J’étais en train de faire un retour à mes élèves de ce qu’ils venaient de faire, explique-t-il à 20 Minutes. J’ai entendu soudain un bruit sur les grilles. C’était vers 14h50. Et derrière la haie de cyprès, je les ai vus. Ils étaient trois ou quatre. J’ai immédiatement appelé la direction, qui a constaté les faits. Deux adolescents, camouflés dans leur sweat-shirt de sorte qu’on ne voit pas leurs visages, ont réussi ensuite à entrer dans le collège. L’un était en gris, l’autre en noir. Et ils nous ont canardés avec ces pierres, ça a duré vingt-cinq minutes. »

Et d’ajouter : « J’ai évacué les élèves pour les mettre en sécurité, un peu plus loin, sur un autre terrain, avant de devoir les emmener à la vie scolaire. Mais l’alerte intrusion n’a pas été déclenchée… » . « L’alerte intrusion fonctionne, mais elle n’a pas été donnée… confirme-t-on du côté du rectorat. Les deux plateaux sportifs ont été fermés depuis. »

« C’était déjà arrivé »

« C’était déjà arrivé en mars, s’agace Jean-Charles. Un de nos collègues d’EPS avait déjà été victime de jets de projectiles. Et une adjointe à la direction a reçu une pierre sur la tête, ce qui a nécessité cinq points de suture ! » Ce lundi et ce mardi, les enseignants de ce collège ont demandé à faire valoir leur droit de retrait… refusé toutefois par leur hiérarchie. « Le droit de retrait est accordé en cas de danger grave et imminent, justifie-t-on du côté du rectorat. Nous ne l’avons pas reconnu dans ce cas de figure car les deux plateaux sportifs ont été fermés. »

Et d’ajouter : « une patrouille de police a été demandée et la réparation de deux caméras de surveillance en panne, sur les dix que compte l’établissement, est prévue pour la fin de la semaine. Une réunion avec le chef d’établissement va être organisée. » Contacté, le conseil départemental n’a pas donné suite à nos sollicitations à l’heure où ces lignes sont écrites. La cité de Campagne-Lévêque, dans le quinzième arrondissement, est notamment connue pour abriter un important trafic de stupéfiants de la cité phocéenne.

*Le prénom a été modifié à la demande de l’intéressé.