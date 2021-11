Dans la nuit de dimanche à lundi, une chèvre a été mutilée à Caubon-Saint-Sauveur, près de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. « Celle-ci a été dépecée en partie, la peau du flanc a été pelée, et une oreille découpée et emportée ! Tout ça sur femelle gestante !!! », s’indigne son propriétaire, gérant du parc du Griffon, un parc animalier et de loisirs.

Depuis plusieurs mois des mutilations d'animaux – chevaux, vaches, moutons etc. – sont constatées un peu partout en France. Le gérant du parc du Griffon a lancé un appel à témoins sur la page Facebook de l'établissement, fermé depuis le 7 novembre. La gendarmerie​ a lancé une enquête pour tenter de retrouver les responsables.