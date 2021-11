Aussitôt volé, aussitôt retrouvé. Il n’aura fallu que trois heures pour que le vélo de Geraint Thomas, le cycliste gallois vainqueur du Tour de France 2018, volé lors d’une pause-café à Menton, ne soit récupéré par des CRS et rendu à son propriétaire. Le coureur cycliste a relayé l’histoire sur son compte Twitter.

Lovely ride. Lovely coffee stop in Menton. Except someone nicked my bike 🤦‍♂️ Now in an Uber home. It’s a Dogma F with F12 stickers. Random miss matched wheels and in need of a wash #oneofakind pic.twitter.com/ipBfMIJ9nF