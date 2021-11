Tentative d'évasion déjouée à Fresnes pour une détenue radicalisée

Une femme en détention provisoire pour des infractions terroristes a été rattrapée à la prison de Fresnes ( Val-de-Marne) alors qu’elle tentait de s’évader, a indiqué ce dimanche le ministère de la Justice, confirmant une information du Parisien. Selon le quotidien, la jeune femme âgée de 31 ans serait parvenue à s’échapper de sa cellule via « un trou » qu’elle aurait fait dans le mur et aurait été rattrapée « sur le chemin de ronde » de la prison.

« L’administration pénitentiaire confirme qu’elle a déjoué ce matin une tentative d’évasion à Fresnes », a indiqué le ministère de la Justice. « Il a immédiatement été fait procéder à une vérification de toutes les cellules du quartier femmes pour s’assurer qu’il s’agissait bien d’une tentative isolée », a ajouté cette source. « Une enquête est en cours », confiée au Parquet national antiterroriste, a-t-on ajouté. « La fille n’est pas allée loin, elle est juste sortie de sa cellule en fait. La pénitentiaire a fait son travail », s’est félicitée une source proche du dossier.

Selon cette source, « cette détenue n’est pas la plus dangereuse. Elle n’était pas en lien avec des entreprises terroristes. Même si elle était sur le théâtre des opérations à l’étranger ». Selon Le Point et Le Parisien, il s’agit de Douha M., une « revenante » de Syrie, mise en examen en décembre 2017 pour avoir rejoint les rangs du groupe Etat islamique. La Chancellerie a souligné que « 4,5 millions d’euros du budget 2022 sont justement prévus pour la sécurisation complète du domaine de Fresnes. Il s’agit de la plus grosse opération du plan de sécurisation de 100 millions d’euros voté pour l’année prochaine ».