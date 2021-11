Par miracle, il a été retrouvé sain et sauf et n'a fait aucun blessé. Un homme de 83 ans, domicilié dans l'agglomération du Mans, a parcouru environ 85 km à contresens sur l'autoroute A11, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte le journal Ouest-France. La disparition de cet octogénaire, atteint de la maladie d'Alzheimer, avait été signalée quelques heures plus tôt par des membres de sa famille, inquiets.

Au volant de sa voiture, l'homme s'était en fait rendu jusqu’en Eure-et-Loir avant de reprendre la direction du Mans. A contresens sur l'autoroute, il a roulé pendant une heure environ, comme l'ont signalé quatre automobilistes alarmés par la situation. Il a finalement été intercepté peu avant 2 heures du matin par des motards de la gendarmerie, à hauteur de la Ferté-Bernard.