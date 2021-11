Une collision frontale entre deux véhicules dans la nuit de jeudi à vendredi vers 2 heures du matin près de Mont-de-Marsan dans les Landes a coûté la vie à deux jeunes hommes, âgés de 19 et 20 ans, rapporte Sud Ouest. Les secours sont intervenus pour sauver ces deux victimes. En vain. Un troisième jeune homme, âgé de 26 ans, a été transporté dans un état critique à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, son pronostic vital était engagé. Une quatrième personne, âgée de 24 ans, a aussi été légèrement blessée et transportée à l’hôpital le plus proche.

Un choc entre deux véhicules

Les voitures seraient rentrées en collision quasiment frontalement sur la départementale D834. Dans un sens une berline occupée par les deux jeunes hommes, tués sur le coup, et dans l’autre un pick-up, appartenant à l'homme de 26 ans hospitalisé dans un état grave, qui « se serait a priori légèrement déporté sur la voie opposée, ce qui aurait entraîné le choc », avance Sud Ouest. Le jeune homme de 24 ans légèrement blessé était au volant d’un troisième véhicule qui roulait derrière le pick-up. Il a percuté les véhicules peu après le premier choc.

Une enquête a été lancée pour comprendre les circonstances de cet accident.