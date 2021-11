Pas d’interpellation pour le moment dans l’affaire de la joggeuse disparue. La jeune fille de 17 ans, retrouvée vivante mardi soir en Mayenne après une disparition inexpliquée alors qu’elle était partie courir, « a retrouvé sa famille » et « aucune interpellation n’est intervenue » jusqu’à présent, a fait savoir mercredi soir le parquet de Laval.

« Les investigations sur le lieu des faits touchent à leur fin, ce qui va permettre le désengagement des militaires de la gendarmerie​ sollicités à cet effet », a indiqué dans un communiqué la procureure de la République de Laval, Céline Maigné. La section de recherches d’Angers et la brigade de recherches de Château-Gontier « poursuivent un travail minutieux d’auditions, réquisitions, vérifications pour préciser le déroulement de la journée pendant laquelle la jeune fille a disparu, en se basant notamment sur ses déclarations », a-t-elle ajouté.

Un homme placé en garde à vue puis mis hors de cause

La jeune fille « a été prise en charge sur le plan médical et a pu retrouver sa famille », a précisé la magistrate, selon laquelle « aucune interpellation n’est intervenue ». Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte mardi.

Un homme avait été placé en garde à vue lundi soir après cette disparition mais il a été mis hors de cause, avait annoncé la procureure, plus tôt dans la journée. « Les investigations réalisées ont permis d’éclaircir les éléments ayant motivé cette mesure (de placement en garde à vue) et d’écarter l’implication de la personne mise en cause », avait-elle indiqué. Selon plusieurs médias, cet homme avait appelé les gendarmes à plusieurs reprises pour tenter d’avoir des informations sur la disparition de la jeune fille.

« Extrêmement choquée » lors de sa réapparition

De leur côté, les gendarmes ont annoncé, mercredi en fin d’après-midi, avoir levé l’important dispositif de 200 militaires mis en place dans le secteur de la disparition de la jeune fille. « Désormais, une soixantaine de gendarmes (sont) engagés dans les investigations » et « les unités gendarmerie locales restent, dans le cadre du service, vigilantes », ont-ils précisé.

La jeune lycéenne a été retrouvée vivante mardi soir dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe, à environ dix kilomètres de la zone où elle était partie faire son jogging. Selon le maire de la ville Nicolas Leudière, elle était « extrêmement choquée ».