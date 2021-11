On connaissait l’Australie pour sa flore inhospitalière et sa faune effrayante, il semblerait que ses habitants soient faits du même bois. C’est du moins le cas de cet Australien de 60 ans qui a échappé aux mâchoires d’un crocodile marin d’environ quatre mètres en le poignardant à plusieurs reprises à la tête avec son couteau de poche alors qu’il l’entraînait dans une rivière.

L’homme était allé pêcher la semaine dernière sur sa propriété près de Hope Vale, à environ cinq heures de route de Cairns, et avait chassé un taureau de la berge pour pouvoir s’y installer. C’est alors que le crocodile a attaqué. « Il a décrit avoir vu le crocodile quelques secondes avant qu’il ne se jette sur lui, le renversant alors qu’il était sur le point de lancer sa canne à pêche », a déclaré le ministère dans un communiqué.

« Les chances de faire cela sont à peu près nulles »

« Il semble que le crocodile visait le taureau ou la vache à ce moment-là, et il s’est juste retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment », a expliqué Matt Brien, du département de l’environnement de l’État du Queensland, aux journalistes. Le pêcheur s’est agrippé à la branche d’un palétuvier dans une tentative désespérée de rester hors de la rivière alors que les mâchoires du crocodile s’enroulaient autour de ses bottes. Mais il a rapidement perdu la lutte et a été entraîné dans la rivière.

« L’homme a déclaré qu’en entrant dans l’eau, il a réussi à récupérer son couteau à sa ceinture et a poignardé le crocodile à la tête jusqu’à ce qu’il le lâche. Les chances de faire cela sont à peu près nulles », juge Matt Brien. L’homme a ensuite remonté la rive et s’est rendu à l’hôpital de Cooktown pour y être soigné. Il a ensuite été transporté par avion à l’hôpital de Cairns, où il est toujours en convalescence dans un état « stable » une semaine plus tard.

Les crocodiles marins ou « salties », qui peuvent atteindre sept mètres de long et peser plus d’une tonne, sont caractéristiques du nord tropical du vaste pays. Leur nombre a explosé depuis qu’ils ont été déclarés espèce protégée en 1971, et les récentes attaques ont relancé le débat sur leur contrôle. Les accidents mortels restent relativement rares, les habitants et les visiteurs étant invités à se tenir à distance des cours d’eau peuplés de crocodiles.