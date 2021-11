Et une provocation de plus en direction des autorités au palmarès des « Daltons ». Ce groupe de rap du 8e arrondissement de Lyon fait surtout parler de lui, depuis plusieurs semaines, pour ses rodéos urbains à moto filmés sur le périphérique mais aussi dans des rues piétonnes de la Presqu’île, tous diffusés en portant la tenue des célèbres personnages de la bande dessinée Lucky Luke.

Jeudi soir, deux sympathisants des « Daltons », un mineur de 15 ans et un jeune homme de 20 ans, originaires de la Loire, sont entrés la pelouse du Parc OL, en pleine rencontre de Ligue Europa contre le Sparta Prague (3-0).

Dans une interview accordée vendredi à l’AFP, le collectif a fixé d’étonnantes conditions en vue d’une « trêve » avec les forces de l’ordre : « La seule chose qu’on demande c’est la libération de Many-GT [l’un des principaux membres du groupe] rapidement parce qu’il a déjà purgé une bonne partie de sa peine, et un "feat" avec la chanteuse Angèle ».

L'impunité des #Dalton fait des ravages!

Intrusion en prison, rodéo devant la #prison de #Corbas et course-poursuite.

Cet aprem, ces voyous de cité veulent rejoindre le rappeur Many Gt!

Que la Justice les aide.

Ça fera du bien à la 🇫🇷 et ça nous donnera de la crédibilité!#TikTok pic.twitter.com/R3RZ8LIGS6