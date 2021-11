Deux jours après avoir été arrêté et placé en garde à vue, Jean-Luc Lahaye a été mis en examen ce vendredi après-midi pour « viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans » et pour « corruption de mineurs », apprend 20 Minutes de source judiciaire. Soupçonné d’avoir abusé de deux adolescentes entre 2013 et 2018, le chanteur de 68 ans a été placé en détention provisoire à l’issue de quarante-huit heures de garde à vue dans les locaux de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Jean-Luc Lahaye est également mis en examen pour « abus de faiblesse ». Il a en revanche été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour « détention d’image à caractère pédopornographique ».

La garde à vue de sa fille Margaux, entendue pour « subornation de témoins et complicité de viols sur mineur de plus de 15 ans », avait été levée mercredi en raison de son état de santé. Les enquêteurs se demandent si cette femme paraplégique n’aurait pas fait pression sur les victimes pour les contraindre au silence.

A l’époque des faits, les deux victimes étaient âgées de 16 et 17 ans. « Elles sont issues de familles plus ou moins fans de Jean-Luc Lahaye », explique à 20 Minutes une source proche du dossier. Selon nos informations, leurs mères, soupçonnées de les avoir encouragées à avoir des relations avec l’interprète de Papa chanteur, ont aussi été arrêtées et placées en garde à vue pour « non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans ». Elles ont été relâchées, sans poursuite à ce stade.

Clichés à caractère sexuel

L’artiste, qui n’a n'a jamais caché que son penchant pour « les jeunes femmes » était sa « faiblesse », avait déjà été condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour avoir demandé en 2013 à une fille de moins de 15 ans de s’adonner à des jeux sexuels par webcam interposée. Il avait commencé à discuter sur Facebook avec cette adolescente, alors âgée de 14 ans, et lui avait réclamé à plusieurs reprises des photos nues. Elle avait refusé dans un premier temps, avant de se plier à ses exigences et de lui fournir des clichés à caractère sexuel.

A l’époque, elle et une autre jeune admiratrice du chanteur avaient eu des rapports sexuels avec ce dernier. Elles avaient porté plainte avant de se rétracter. Devenues majeures, elles ont décidé en début d’année de déposer une nouvelle plainte contre lui, estimant avec le recul avoir été violées par Jean-Luc Lahaye. Le parquet de Paris avait alors ouvert une enquête préliminaire, confiée aux enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes. Quelques mois plus tard, les policiers ont décidé d’entendre le chanteur dans les locaux de la DCPJ à Nanterre.

En raison de ses antécédents judiciaires, le parquet a donc sollicité le placement de Jean-Luc Lahaye en détention provisoire. La star des années 1980 avait, en effet, déjà été condamnée début 2007 à 10.000 euros d’amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans. Une information judiciaire portant sur l'ensemble des chefs des gardes à vue a en outre été ouverte.