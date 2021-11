Les gendarmes de l'Hérault ont lancé un appel à témoins, pour retrouver une mère et sa fille, en fuite depuis des mois. Fanny Birenbaum, une infirmière héraultaise de 31 ans, et sa fille Maëva, âgée de 6 ans, ont disparu le 4 mars dernier.

« Elles auraient séjourné en Ardèche, dans le Var et l’Ariège, indique la gendarmerie de l’Hérault. Depuis, l’enfant n’a plus remis les pieds dans l’école où elle est inscrite, dans le Lunellois. L’infirmière n’a depuis plus donné de nouvelles à ses proches, ni au père de l’enfant. » Un mandat d’arrêt a été délivré en mars, dans le cadre d’une instruction pour soustraction de mineur. C’est la brigade de recherches de Lunel qui enquête.

Appel à témoins pour retrouver une mère et sa fille en fuite depuis le 4 mars dernier. Un mandat d’arrêt est délivré dans le cadre d’une instruction pour soustraction de mineur aggravée.

➕d'infos: https://t.co/fckcvIEUR5 pic.twitter.com/JbI0iyeQXo — Gendarmerie de l'Hérault (@Gendarmerie_034) November 5, 2021

Les gendarmes sont à l’écoute de toutes les informations qui pourraient permettre de les retrouver. Fanny Birenbaum, qui peut aussi se faire appeler Stéphanie, indique la gendarmerie, mesure 1,62 m, a les yeux bleus et les cheveux longs châtains clairs.