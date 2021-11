Au Parc OL,

« En direct du stade de l’OL, les Daltons qui rentrent sur le terrain. » Sur son compte Instagram, le groupe de rap lyonnais des «Daltons», qui s’illustre surtout ces dernières semaines en multipliant les rodéos urbains, a diffusé jeudi soir les coulisses de l’intrusion sur la pelouse de deux de ses membres, en plein match de Ligue Europa entre l'OL et le Sparta Prague (3-0).

On disputait la 38e minute de jeu lorsque ceux-ci, situés tout en bas du virage sud, ont enjambé des barrières pour filer sur la pelouse du Parc OL et forcer l’interruption de la rencontre durant quelques minutes. Un épisode qui pourrait valoir au club lyonnais d’être sanctionné par l’UEFA, même s’il rappelle qu’il ne s’agit pas de supporteurs de l’OL.

« Ils ne méritent pas qu’on parle d’eux »

Le jour précédent, les « Daltons » (qui ont subi quatre interpellations depuis deux semaines) avaient prévenu les autorités sur leurs réseaux sociaux, alors qu’un des leurs venait d’être condamné à huit mois de prison avec sursis : « On en prépare une méchante là, il en faut bien plus pour abattre un Dalton. Au prochain rendez-vous, on vous rend la monnaie de votre pièce ».

En pleine actu rodéos sauvages de « Daltons » à Lyon, deux d’entre eux viennent d’entrer sur la pelouse du @GroupamaStadium en plein #OLSPA. L’un d’eux a été très long à attraper par les services de sécurité. @20Minutes pic.twitter.com/plcVIbPCTa — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) November 4, 2021

L’OL a donc été la nouvelle victime des provocations répétées des rappeurs lyonnais. Interrogé sur ce sujet après la qualification lyonnaise pour les 8es de finale de Ligue Europa, l’entraîneur néerlandais Peter Bosz n’a pas caché son agacement : « Je pense qu’ils ne méritent pas qu’on parle d’eux. Ça n’a rien à voir avec le football ».

Islam Slimani regrette l'intrusion de ces deux spectateurs particuliers. - OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Double buteur jeudi soir contre le Sparta Prague, l’attaquant algérien Islam Slimani était tout aussi déçu d’avoir assisté à pareille incident ternissant un peu une soirée parfaite sur le plan sportif : « Ça marque un temps d’arrêt dans le match. Ça n’est pas bien de faire ces trucs qui peuvent pénaliser les joueurs et le club. » Reste à savoir comment réagira l’UEFA, en mode Lucky Luke.