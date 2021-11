Jean-Luc Lahaye arrêté et placé en garde à vue pour viols sur mineurs

Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été interpellé ce mercredi matin à Paris par les enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes. L’artiste a été placé en garde à vue pour « viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans », « corruption de mineurs », « abus frauduleux de l’état de faiblesse d’un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable », « atteinte à l’intimité de la vie privée » et « détention d’images pédopornographiques », apprend 20 Minutes auprès du parquet, confirmant une information du Parisien. Il est soupçonné d’avoir agressé, en 2013 et 2014, deux adolescentes qui étaient à l’époque sous son emprise.

La fille de l’interprète des tubes Femme que j’aime et Papa chanteur, Margaux, a également été placée en garde à vue, ce mercredi matin, pour « subornation de témoin ». Elle est soupçonnée d’avoir fait pression sur les deux adolescentes pour qu’elles gardent le silence. Deux autres femmes ont été placées en garde à vue, dans ce dossier, pour non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans.

Une précédente condamnation

Ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Lahaye, qui n’a jamais caché aimer «les jeunes femmes», est mis en cause dans une affaire impliquant des mineurs. En avril 2016, la star des années 1980 a été reconnue coupable de corruption de mineure et condamnée à une peine d’un an de prison avec sursis. Il avait demandé à une jeune fille de 14 ans de s’adonner à des jeux sexuels par webcam interposée.