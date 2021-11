Il a finalement été retrouvé. Un homme de 22 ans a été écroué, dimanche, pour tentative de meurtre en récidive, rapporte le journal Ouest-France. Ce Vendéen, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence et infractions routières, est soupçonné d’avoir percuté et blessé deux motards CRS mardi dernier, lors d’un contrôle routier auquel il s’est soustrait, entre La Baule et Guérande (Loire-Atlantique).

L’automobiliste, au volant d’une Mercedes bleu foncée, avait « délibérément foncé » sur les policiers, estime le parquet, avant de prendre la fuite. Activement recherché depuis, il a été interpellé vendredi. Selon le quotidien, cet homme n’était pas titulaire du permis de conduire. Les deux passagères de sa voiture, âgées de 18 et 19 ans, ont quant à elles été placées sous contrôle judiciaire. Elles sont mises en examen pour « non-dénonciation de crime ».