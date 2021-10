Sabri Lamouchi pensait avoir rendez-vous pour vendre sa montre. Selon nos informations, une Richard Mille d’une valeur de 120.000 euros. Mais l’ancien joueur de l'équipe de France, aujourd’hui âgé de 49 ans, est en réalité tombé dans un guet-apens. Accompagné d’un ami, il doit rencontrer les deux futurs acheteurs dans un hôtel près d'Aix-en-Provence, mercredi après-midi. Mais la transaction tourne mal et les deux hommes prennent la fuite à bord de leur véhicule, en emportant la montre de luxe.

Une enquête est alors ouverte, confiée par le parquet à la brigade d’Aix-en-Provence et au groupe d’enquête de lutte contre les atteintes aux biens de la brigade de recherches. Le signalement des suspects et de leur voiture est diffusé aux services de police et de gendarmerie. Finalement, en fin de journée, les deux hommes seront interpellés par les douaniers sur l’autoroute A8, à quelques kilomètres de la frontière italienne. La montre dérobée était attachée au poignet de l’un d’eux.

Jugés en comparution immédiate

Placés en garde à vue, les suspects ont reconnu les faits. Ils ont été déférés devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ce vendredi, afin d’être jugés en comparution immédiate. Ils ont écopé de 15 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.