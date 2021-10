Lundi 24 octobre au soir, trois policiers de la brigade anti-criminalité ont été délibérément visés par des tirs dans le quartier de la Duchère, à Lyon. Un échange de coups de feu a suivi avec les forces de l’ordre, qui se sont repliées. Aucun blessé n’est à déplorer et aucune interpellation n’a eu lieu.

Pourquoi les policiers sont-ils intervenus ?

La présence d’un homme armé serait à l’origine des tirs, a-t-on appris de source policière. Vers 19 heures ce lundi soir, celui-ci a été signalé à proximité d’un point de deal à La Duchère. L’équipage de la brigade anti-criminalité qui s’est rendue sur place a observé la présence d’un petit groupe de personnes, parmi lesquelles un individu tenant une arme longue. L’homme en question a repéré les policiers et a ouvert le feu dans leur direction tandis que les autres se dispersaient. Le tireur, qui a pris la fuite, est toujours recherché.

Quelles ont été les conséquences ?

Le quartier a été sécurisé, notamment avec l’aide de l’antenne du Raid de Lyon. A 23h30, l’intervention était terminée. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, et confiée à la police judiciaire de Lyon.

Y a-t-il suffisamment de caméras de vidéosurveillance à Lyon ?

Le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), s’est rendu sur place : « C’est un fait extrêmement grave puisque manifestement ces tirs étaient faits pour tuer », a-t-il déclaré. Laurent Wauquiez (LR), président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a dénoncé une insuffisance en termes de sécurité : « Une fois de plus, aucune caméra ! Quand est-ce que le maire de Lyon sortira de son dogmatisme et traitera sérieusement les questions de sécurité en acceptant notre proposition de financer des caméras ? », a-t-il rétorqué ce mardi. Une proposition réitérée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a exhorté par courrier le maire de Lyon à installer plus de caméras de vidéoprotection à Lyon, principalement dans les lieux de deal.

Des accusations que Grégory Doucet a réfutées ce mardi matin lors d’une conférence de presse : « Sur le quartier de la Duchère, il y a déjà 60 caméras d’installées, donc on ne peut pas dire que le quartier ne soit pas vidéo-protégé », a-t-il protesté. En ajoutant : « La semaine dernière, on avait remarqué que sur ce territoire, il n’y avait pas de couverture de vidéoprotection, j’ai donc demandé à ce qu’on déplace certaines caméras pour pouvoir couvrir cette bande de territoire. »