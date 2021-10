L’affaire reste très mystérieuse. Depuis vendredi, les enquêteurs du commissariat de Juvisy-sur-Orge, dans l’Essonne, sont à la recherche d’une femme soupçonnée d’avoir abandonné son petit garçon sur le quai du RER C de cette commune. Selon un appel à témoins, publié ce lundi, cette femme aurait demandé à un homme de l’aider à descendre son fils sur le quai pendant qu’elle portait la poussette. « La femme est remontée dans le train puis les portes se sont refermées, laissant l’enfant sur le quai avec l’homme et la poussette », précise le communiqué. Sur la photo diffusée avec l’appel à témoins, le garçonnet semble avoir à peine 1 an.

📢📢 #APPELATEMOINS | Les enquêteurs de #Juvisy lancent un appel pour retrouver la maman et/ou toute personne susceptible d'apporter des éléments.

Merci pour vos RT ⤵️ pic.twitter.com/qXkun4IP1h — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) October 25, 2021

Dans son appel à témoins, la police nationale précise que la femme recherchée, de « type africain à la peau claire, de corpulence normale », portait « probablement une perruque avec des cheveux courts et noirs » ainsi qu’une casquette.