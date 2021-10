Alec Baldwin « dévasté » après son tir fatal lors d'un tournage

L'acteur américain Alec Baldwin s'est dit « dévasté » vendredi après avoir tué la veille, vraisemblablement de manière accidentelle, une directrice de la photographie sur le tournage d'un western dans l'Etat américain du Nouveau- Mexique.

« Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins », a écrit le comédien sur Twitter, qui assure « coopérer pleinement avec l'enquête de la police ». «Je suis en contact avec (le) mari (d'Halyna Hutchins) pour lui offrir mon soutien ainsi qu'à sa famille», ajoute l'acteur.

Halyna Hutchins, 42 ans, a été évacuée jeudi en hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins.

Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, 48 ans, a quant à lui été admis à l'hôpital avant de pouvoir en sortir quelques heures plus tard, selon un tweet de l'actrice de « Rust » Frances Fisher qui a reçu un SMS de Joel Souza.

D'après le Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, il s'agit d'un « accident » impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Les services du shérif du comté de Santa Fe ont également indiqué que le drame semblait lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage.

L'enquête se poursuivait vendredi et aucune poursuite n'a été engagée à ce stade, précisait jeudi le shérif dans un communiqué.

« Alec Baldwin a été interrogé par des policiers », a par ailleurs déclaré à l'AFP le porte-parole du shérif, Juan Rios. « Il a fait des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite. »

Le journal local Santa Fe New Mexican a publié des images d'Alec Baldwin visiblement désemparé, prises sur un parking après la tragédie. Cette publication précise que ses reporters ont vu l'acteur en larmes après son interrogatoire par les enquêteurs.

« Tout le casting et toute l'équipe sont totalement anéantis par la tragédie d'aujourd'hui, et nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Halyna et à ses proches », a déclaré le porte-parole de la production dans un communiqué. « Nous avons arrêté le tournage du film pour une durée indéterminée et coopérons totalement » à l'enquête.

« Rust » est un western écrit et réalisé par Joel Souza, dont Alec Baldwin, co-producteur, doit tenir le rôle principal du hors-la-loi Harland Rust, qui prend la fuite avec son petit-fils de 13 ans lorsque ce dernier est condamné à la suite d'un homicide accidentel à la pendaison pour meurtre.

Le précédent Brandon Lee

Halyna Hutchins vivait à Los Angeles et était considérée comme une étoile montante du cinéma américain. Née en Ukraine, elle avait grandi dans une base militaire soviétique située sur le cercle arctique, selon son site internet.

Dans un communiqué à l'AFP, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que le consulat d'Ukraine à San Francisco travaillait avec la police pour éclaircir les circonstances de sa mort.

Le drame qui lui a coûté la vie a eu lieu au ranch Bonanza Creek, abondamment utilisé dans les westerns, et qui a été bouclé par la police.

Agé de 63 ans, Alec Baldwin s'est rendu particulièrement populaire aux Etats-Unis ces dernières années par ses imitations de Donald Trump dans la célèbre émission satirique « Saturday Night Live ».

Dans « La chanteuse et le milliardaire » et « Guet-Apens », il partageait l'affiche avec Kim Basinger. Les deux ont formé un couple parmi les plus glamours de l'époque avant un divorce très acrimonieux.

Dans les années 2000, l'acteur new-yorkais avait reçu deux Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, pour la « sitcom » « 30 Rock » où il incarnait un patron de studio face à Tina Fey. Avec ses sept saisons, la comédie avait signé un vrai succès pour Baldwin et considérablement redoré son blason d'acteur.

En mars 1993, l'acteur Brandon Lee, fils de la star des arts martiaux Bruce Lee, alors âgé de 27 ans, était décédé sur le tournage du film « The Crow » après avoir été blessé au ventre par une balle restée bloquée dans le canon et délogée par la détonation d'une cartouche à blanc. Le procureur chargé de l'enquête avait conclu à la « négligence ».