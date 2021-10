Les images, filmées depuis une antenne de l’office français de l’immigration et de l’intégration, à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, sont impressionnantes : un homme vêtu d’un gilet jaune et d’un drapeau français, armé de deux longs et fins couteaux, fait les 100 pas devant l’entrée du bâtiment, puis invective une voiture de police. Lorsque les fonctionnaires en sortent, il brandit ses armes, tout en restant à bonne distance. Il sera finalement interpellé quelques instants plus tard, maîtrisé à la suite d’un tir de taser.

Si la scène est devenue virale ce vendredi sur les réseaux sociaux, elle s’est, en réalité, déroulée mercredi matin, vers 11h20. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce Bangladais de 26 ans, en situation irrégulière, s’était fait, un peu plus tôt, refuser un logement par ce même office.

Selon une source judiciaire, il est actuellement jugé en comparution immédiate pour « menace contre personne dépositaire de l’autorité publique », « détention de stupéfiants » et « port illégal d’arme ». En garde à vue, l’homme, qui a fait l’objet d’un examen psychiatrique, aurait assuré vouloir se faire du mal.