Vendredi 15 octobre, un élève de 5e a crié « Allahou Akbar » lors d’une minute de silence organisée dans un collège de Valence, en hommage à Samuel Paty. L’élève, âgé de 11 ans, a ensuite « été amené à réfléchir sur son comportement » et « a de lui-même proposé de s’excuser auprès de son professeur et de ses camarades », indique le rectorat de l’académie de Grenoble dans un communiqué.

Le père est connu des services de police

L’enfant a cependant écopé d’un avertissement et son père, un agent de sécurité âgé de 43 ans, a été prévenu par téléphone. Durant l’entretien, il « a félicité le comportement de son fils », puis injurié et menacé une première fois la direction du collège, selon le parquet. Ce lundi, l’homme a pénétré dans l’établissement et réitéré ses propos « de manière encore plus vive, allant jusqu’à prononcer des menaces de mort », selon le rectorat. La police a alors été alertée et le père de l’élève interpellé.

Lors d’une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert « une bible, deux livres salafistes, un nunchaku, un sabre, une canne-épée ainsi que la somme de 11.500 euros », indique le procureur de la République à Valence, Alex Perrin, dans un communiqué de presse. La garde à vue du père, connu des services de police et de la justice pour des faits anciens, a été prolongée. Une expertise psychiatrique est en cours.