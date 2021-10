Les images d’une bagarre ayant eu lieu vendredi dans le tramway à Lyon comptent déjà plusieurs centaines de milliers de vues via les réseaux sociaux. L’extrait de 38 secondes, filmé sur la ligne T2 au niveau de la route de Vienne (Lyon 8e), montre une violente altercation entre deux hommes, déclenchée par le comportement de l’un d’eux, non masqué et fumant une cigarette dans le tram près d’un bébé. Des coups et des insultes s’enchaînent alors, à un mètre d’une mère de famille tentant de protéger son enfant dans sa poussette.

⛔️ Lyon, un individu fume dans un transport en commun malgré la présence de nombreux passagers et d’un enfant.

Un homme se fera lâchement agresser après lui avoir fait la réflexion pic.twitter.com/WWabxfrJXd — OSS117 (@MikeDelta59) October 17, 2021

Si cette vidéo a énormément fait réagir les internautes depuis sa diffusion dimanche, elle n’a été suivie d’aucun dépôt de plainte, a précisé lundi la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) à 20 Minutes.

Lundi, au terme de la séance du conseil du Sytral, le syndicat des transports lyonnais, l’écologiste Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon mais aussi du Sytral a vivement réagi : « L’acte est inqualifiable. Une enquête est en cours, et les images de vidéosurveillance sont à disposition de la justice ». D’après Le Progrès, l’élu EELV reviendra plus longuement sur la question de la sécurité dans les prochains jours.