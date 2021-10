L’enquête progresse vite après l’agression d’un adolescent de 16 ans à l’arme blanche lundi devant son établissement, le lycée François Mauriac à Bordeaux. Ce jeudi soir, le parquet de Bordeaux annonce à 20 Minutes que plusieurs gardes à vue sont en cours. Les interpellations ont eu lieu dans la journée.

On en sait également un peu plus sur les faits. Lundi vers 14h, la victime se dirigeait vers son lycée après la pause déjeuner, accompagné par deux camarades, quand deux individus sont venus à leur rencontre. L’un d’entre eux qui circulait à vélo était masqué. L’autre, qui connaissait la victime, l’a alors interpellé à propos d’un différend l’ayant opposé à sa cousine. Là, « avant que le lycéen puisse répondre, le premier individu lui assénait une gifle, le jetait à terre, lui mettait des coups de pied au niveau de la tête et lui portait des coups de machette (qu’il n’avait pas en main initialement) », précise le parquet de Bordeaux.

Bordeaux : Un lycéen de 16 ans agressé à l’arme blanche devant son établissement https://t.co/W5u9J1bpqm via @20minutesBord pic.twitter.com/gjzCJ5i4Yb — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) October 13, 2021

La victime, touchée pour une blessure au bras, a pu être entendue

Pendant ce temps-là, le second filmait toute la scène. La vidéo, qui a circulé sur les réseaux sociaux, a été rapidement récupérée et exploitée par les enquêteurs. A ce stade, on ne connaît pas le profil des agresseurs. Ni le mobile exact. Des mises en examen pourraient avoir lieu ce vendredi.

De son côté, le lycéen touché au bras a été hospitalisé avant d’être entendu mercredi. Une plainte a été déposée.