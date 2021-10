Il n’a emporté ni carte bancaire, ni téléphone, ni papiers d’identité. Frank Mounier, 38 ans, a quitté sa colocation du nord de Toulouse vers 13 heures le mardi 17 août 2021. Il n’a plus donné de nouvelles depuis.

Alors que leurs recherches restent vaines, les policiers de l’unité départementale de protection de la famille ont décidé ce jeudi de lancer un appel à témoins.

Un grand arbre tatoué sur l’avant-bras

Frank Mounier est costaud et mesure 1,75. Il a les cheveux noirs, en brosse sur le dessus et rasés sur les côtés. Il se distingue par sa longue barbe noire mais aussi par un gros tatouage recouvrant tout un avant-bras et figurant un arbre avec un crâne posé au pied du tronc. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un haut noir, d’un bermuda beige et chaussé de rangers calmel.

[#AppelsàTémoins] Franck MOUNIER, 38 ans a quitté sa colocation le 17 août 2021. Il n'a plus donné de ses nouvelles depuis. Les recherches entreprises sont restées vaines. Merci d'aider l'unité Départementale de protection de la famille de Toulouse à le retrouver en #RT. pic.twitter.com/hEn7giTN2J — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) October 14, 2021

Les enquêteurs n’excluent pas que cet homme « proche de la nature » se soit réfugié dans un bois ou une forêt. Si vous le reconnaissez ou si vous avez des informations sur son parcours, vous pouvez les joindre au 05 61 12 81 82 ou au 05 61 12 77 77.