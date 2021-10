Un professeur de tennis de 51 ans du club d’Arcachon en Gironde a été mis en examen pour « viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans » début septembre, a annoncé ce mercredi soir le parquet de Bordeaux. Les faits se seraient produits « entre 2008 et 2009 » sur des jeunes garçons, indique le parquet, confirmant une information de Sud-Ouest et France Bleu.

Les victimes présumées se trouvaient en vacances sur le Bassin d’Arcachon au moment des faits, et ont récemment déposé trois plaintes à Paris, entraînant une ouverture de la procédure par la brigade de protection des familles (ex-brigade des mineurs) de la Capitale. Interpellé au début du mois de septembre, l’homme a été placé sous contrôle judiciaire et est également sous le coup d’une information judiciaire pour « corruption de mineurs ».

Son activité de professeur de tennis a été suspendue par la préfecture de Gironde, et sa licence retirée. Il n’a pas donné de cours depuis la rentrée.