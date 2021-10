Les gendarmes ont abattu un homme ce mercredi matin à Danjoutin, petite commune au sud de Belfort. L’individu avait auparavant tiré en l’air à plusieurs reprises devant la gendarmerie de Beaucourt puis avait pris la fuite, rapporte l’Est Républicain.

Les militaires se sont alors lancés à sa poursuite pendant une dizaine de kilomètres et mis en place plusieurs barrages. Trois d’entre eux ont été forcés par le suspect qui a continué sa course folle avant que les gendarmes finissent par stopper son véhicule en le percutant de côté en plein, centre-ville de Danjouti. L’individu a alors refusé de se rendre, exhibé son arme et tiré sur les forces de l’ordre qui ont répliqué, tuant ainsi l’individu.

Ses motivations sont pour l’heure encore inconnues. Selon les premiers éléments, l’individu serait défavorablement connu de la justice, notamment pour des affaires de stupéfiants.