Une centaine de bouteilles d’un litre de protoxyde d'azote, quelques-unes de quatre litres, des embouts et des ballons d’inhalation ont été trouvés à Villeurbanne, révèle France Info. Cette saisie record a eu lieu dans plusieurs appartements et un entrepôt fin septembre. Plusieurs interpellations ont suivi et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lyon.

De graves effets secondaires

Le protoxyde d’azote est un gaz utilisé en cuisine pour les siphons et en médecine. Inhalé, il provoque un effet euphorisant qui a détourné son usage en drogue populaire. Les jeunes se le procurent sur les réseaux sociaux et l’inspirent en remplissant des ballons de baudruche. Les bouteilles trouées à Villeurbanne étaient vendues sur Snapchat, ce qui a permis à la police de remonter la filière.

Ce gaz hilarant comporte de graves effets secondaires comme des brûlures, des pertes de connaissance, des troubles neurologiques et du système nerveux, laissant des séquelles importantes.