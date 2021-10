Dans la nuit de samedi à dimanche, les secours ont été appelés pour prendre en charge une femme de 56 ans, inanimée sur le parking de l’Intermarché de Fronton, au nord de Toulouse, et qui se trouvait dans un état grave. Employée du supermarché, elle avait participé avec d’autres collègues à une soirée organisée par sa direction. Transférée à l’hôpital Purpan, elle est décédée des suites de ses blessures.

Selon les premiers éléments de l’enquête de la gendarmerie, la quinquagénaire serait tombée au sol et aurait été percutée accidentellement par la voiture d’un collègue avec qui elle avait quitté la soirée. C’est ce dernier qui aurait appelé les pompiers. Lors de l’arrivée sur place de la gendarmerie et des secours, les circonstances du drame n’étaient pas établies. Le conducteur de 38 ans a donc été interpellé plus tard dans la journée.

Déféré devant un juge

Lors de la soirée, l’homme avait consommé de l’alcool, et des traces de stupéfiants ont été détectées dans son organisme. Placé en garde à vue, selon le parquet de Toulouse, il a été déféré devant un juge en vue de l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé par l’usage d’alcool et stupéfiants.