Selon une information des Dernières Nouvelles d’Alsace, un homme s’est présenté spontanément à l’hôtel de police de Mulhouse ce dimanche matin vers 10 heures, les mains ensanglantées tenant un couteau. Il a été placé en garde à vue.

Peu de temps avant, les secours avaient été alertés par une femme blessée par des coups de couteau, indiquant également que d’autres personnes de sa famille étaient grièvement blessées.

Trois femmes grièvement blessées, un ado en état de choc

A l’arrivée de la police et des pompiers dans un immeuble du centre-ville, les secours ont dû prendre en charge une femme de 39 ans blessée au niveau des bras et de la poitrine. Une femme de 61 ans, très grièvement blessée, a été évacuée en urgence absolue. Sa sœur, âgée de 52 ans, est également grièvement blessée. Elle pourrait être l’épouse de l’homme mis en cause.

Etait présent également un adolescent de 14 ans, non blessé, mais en état de choc.