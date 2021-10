Un peu plus de vingt-quatre heures après l’accident qui a causé la mort de deux femmes, dans la nuit de vendredi à samedi à Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon (Gironde), 20 Minutes fait le point sur l’enquête.

Que s’est-il passé ?

Une voiture avec deux personnes à bord, un jeune de 19 ans qui conduisait et un mineur de 16 ans à ses côtés, a traversé dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h30 le mur d’une maison à Gujan-Mestras, terminant dans la chambre à coucher où se trouvaient deux femmes de 46 et 48 ans, certainement en couple, qui ont été tuées sur le coup. Une jeune de 11 ans, fille d’une des deux victimes, se trouvait dans une autre pièce de la maison au moment de l’accident et n’a pas été blessée. Le conducteur a certainement perdu le contrôle de son véhicule et filé tout droit à l’approche d’une intersection.

« Les circonstances exactes de cet accident ne sont pas encore précises, indique ce dimanche le parquet de Bordeaux à 20 Minutes. Il semble que le conducteur a d’abord percuté un pylône, qui est tombé entre le passager et le conducteur, et c’est un miracle qu’ils soient indemnes. Après, le véhicule a continué tout droit, a foncé dans le mur d’enceinte de la maison, puis dans le mur d’habitation. »

Dans quel état était le conducteur ?

Placé en garde à vue, « le conducteur a reconnu qu’il avait bu », poursuit le parquet de Bordeaux. Les analyses font état d’un taux d’alcool de 0,61 g/litre de sang. Il conduisait un SUV. Si l’alcool est « un élément tangible » à ce stade de l’enquête, il faudra aussi déterminer la vitesse à laquelle le véhicule arrivait au moment de l’accident.

Quelles suites judiciaires ?

L’individu était ce dimanche toujours en garde à vue. Une information judiciaire pour « homicide involontaire », vraisemblablement avec des circonstances aggravantes, sera ouverte, « soit dimanche soir, soit lundi matin », a indiqué le parquet de Bordeaux à 20 Minutes. « L’instruction doit permettre de comprendre ce qu’il s’est passé. Il nous faudra des examens techniques et des expertises au plus long cours pour comprendre les raisons précises d’un accident de cette ampleur », poursuit le parquet. L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Gujan-Mestras et à la section de recherches d’Arcachon.