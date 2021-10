Dix-neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue vendredi, dont la maire socialiste de Canteleu ( Seine-Maritime), lors d’un coup de filet anti-stupéfiants au cours duquel des armes ont été saisies, a-t-on appris de sources concordantes. Mélanie Boulanger, la maire PS de Canteleu, près de Rouen, a été interpellée et placée en garde à vue, a-t-on appris d’une source judiciaire qui faisait état de 11 interpellations dans un premier temps. Selon une source policière, Mélanie Boulanger a été placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Dans un communiqué en soirée, le procureur de la République de Bobigny Éric Mathais a précisé que 19 personnes au total ont été interpellées, quinze en Seine-Maritime et quatre en Seine-Saint-Denis. Le procureur de Bobigny n’a pas confirmé ni démenti l’interpellation de Mélanie Boulanger, mais précise que des perquisitions réalisées vendredi « ont permis de saisir 15 kg d’héroïne, 25 kg de produit de coupe, des armes à feu et la somme de 375.000 euros ». Une source proche du dossier a évoqué des « armes de guerre », des mini pistolets-mitrailleurs Uzi.

Les gardes à vue susceptibles d’être prolongées

Selon le procureur de Bobigny, les personnes ont été interpellées et placées en garde à vue « sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de Bobigny, saisi d’une information judiciaire ouverte depuis septembre 2019 des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ». Les investigations ont permis « d’identifier plusieurs personnes en lien avec ce trafic » et ont conduit à « programmer une opération simultanée », a détaillé le magistrat.

Le procureur souligne que « les gardes à vue toujours en cours et pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-seize heures, sont susceptibles d’être prolongées ». « Le juge d’instruction décidera à l’issue des suites à donner pour chaque personne », a rappelé Éric Mathais. Mélanie Boulanger, 44 ans, a été tête de la liste PS-EELV aux dernières élections régionales, remportées par Hervé Morin. Vice-présidente de la métropole en charge de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’édile est une proche du maire socialiste de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Le cabinet du maire de Canteleu n’a pas souhaité réagir.