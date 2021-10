Un homme de 30 ans, soupçonné d’être à la tête d’un trafic de stupéfiants à Montpellier (Hérault), a été interpellé mardi, indique la police ce vendredi. Sa femme de 29 ans et son frère de 35 ans sont également accusés d’être impliqués dans cette affaire. Ils ont été eux aussi interpellés et placés en garde à vue. Plus étonnant, la police soupçonne aussi le fils du principal protagoniste, âgé de 7 ans, et son neveu, âgé de 15 ans, d’être mêlés à ce trafic de drogue présumé.

Selon les premiers éléments communiqués par la police, l’enquête a permis d’établir l’existence de deux points de deals, dans le quartier de la Paillade. Des perquisitions ont permis de retrouver 48.860 euros, deux montres de luxe, 65 g de cocaïne, 795 g d’herbe de cannabis, et 3,5 kg de résine de cannabis. Une arme automatique et plusieurs pistolets, ainsi que des munitions, ont aussi été découverts. La justice devrait procéder à l’ouverture d’une information judiciaire sur cette affaire.