Pour l’instant, les causes de l’accident restent inconnues, mais un homme de 73 ans est hospitalisé dans un état très grave depuis dimanche après-midi après une chute lors du Frenchman Triathlon d’Hourtin en Gironde. La victime aurait percuté une voiture à l’arrêt lors de l’épreuve de vélo, après la natation et avant la course à pied.

L’accident a eu lieu sur la commune à Vendays-Montalivet. Le septuagénaire aurait chuté avant de percuter le véhicule, précise France 3 Aquitaine. Pris en charge par les secours, il a été héliporté vers le CHU Pellegrin de Bordeaux. On ne sait pas si son pronostic vital est engagé. Une enquête a été ouverte par les gendarmes.