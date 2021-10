Les faits ont eu lieu ce vendredi 1er octobre, en fin d’après-midi à Mulhouse. Un contrôleur du réseau de bus urbain Soléa a été agressé par un voyageur, rapporte France Bleu Alsace.

Sur la vidéo visible sur les réseaux sociaux, on voit l’agresseur ceinturer le contrôleur, avant de le faire chuter au sol et s’enfuir. Il n’aurait toujours pas été interpellé. La victime a été transportée aux urgences et s’est vue prescrire plusieurs jours d’Incapacité temporaire de travail (ITT) « Nous déplorons l’inertie de la direction de la Soléa qui a tardé à réunir les instances en banalisant cet acte abject », a déclaré à la radio locale délégué CFTC Hervé Matter.