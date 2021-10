C’est l’histoire d’un serial killer parisien comme les années 1980 en ont produit qui vient de se résoudre. Aux cotés des dossiers Guy Georges ou encore Thierry Paulin, l’affaire du « Grêlé » figurait dans les locaux de la brigade criminelle de la capitale : au moins cinq meurtres commis entre 1986 et 1994 mais jamais élucidés.

Le 30 septembre, l’ADN retrouvé sur certaines scènes de crime a parlé, en confondant un ancien gendarme, François Vérove, retrouvé mort, suicidé, dans le Gard, le jour même où il était convoqué par la police pour être interrogé dans le cadre de cette enquête, relancée ces derniers mois. 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait de « l’affaire du Grêlé », qui vient de trouver un épilogue.

Quels étaient les faits reprochés au « Grêlé » ?

Le tueur surnommé « le Grêlé » est soupçonné d’avoir commis cinq crimes entre 1986 et 1994. Une information judiciaire était ouverte pour assassinats, viols sur mineurs de 15 ans, tentative d’homicide volontaire, vols avec arme, usage de fausse qualité, enlèvement et séquestration sur mineur de 15 ans. Il est soupçonné d’avoir poignardé et violé Cécile Bloch, 11 ans, dans le 19e arrondissement de Paris, en 1986 ; d’avoir tué Gilles Politi, 38 ans, et Irmgard Mueller, 20 ans, le même jour en 1987, dans le Marais à Paris. Ce n’est que plus récemment qu’on a attribué au « Grêlé » le meurtre de Karine Leroy, 19 ans, morte en 1994 en Seine-et-Marne.

Toutes ses victimes sont retrouvées attachées par les poignets, les chevilles ou les bras. Toutes présentent des traces de strangulation, réalisées grâce à la technique du garrot espagnol. Midi-Libre la décrit comme une méthode « particulièrement perverse en raison de la lenteur » avec laquelle elle donne la mort. Par ailleurs, six cas de viols pourraient aussi être attribués au « Grêlé ». Le nom du « Grêlé » a été attaché à ce dossier à partir du premier meurtre qui lui est attribué. Sur le portrait-robot réalisé à l’époque, le visage du suspect est parsemé de traces de boutons d’acné. Le surnom est resté. Ce portrait-robot, ainsi que des traces ADN, seront longtemps les seules pistes des enquêteurs, avant la découverte des aveux de François Verove, mercredi.

Comment « le Grêlé » a-t-il été confondu ?

L’enquête a été relancée ces derniers mois par la juge d’instruction Nathalie Turquey. Des indices ont orienté les enquêteurs vers la possible responsabilité d’un membre des forces de l’ordre. C’est la piste d’un gendarme qui a finalement été retenue, les enquêteurs ont ainsi décidé de convoquer près de 800 gendarmes en poste en région parisienne à l’époque des faits afin d’être interrogés et de donner un échantillon d’ADN.

François Verove, « le Grêlé », avait été convoqué il y a quelques jours à la date du 29 septembre… C’est ce jour-là qu’il a été retrouvé mort au Grau-du-Roi (Gard). Le 30 septembre, des analyses ADN sur son cadavre ont confirmé qu’il s’agissait bien du même que celui retrouvé sur plusieurs scènes de crime de ce dossier. L’homme a également laissé une lettre dans l’appartement où il s’est donné la mort, indique l’AFP. Dans celle-ci, il s’accuse des meurtres mais ne donne aucun nom de victime ni aucunes dates. Il justifie ses actes par des « pulsions passées » mais affirme s’être pris en main et ne plus avoir « rien fait depuis 1997 ».

Qui était François Verove ?

François Verove, qui s’est donc suicidé mercredi, avait 59 ans. D’après l’AFP, il habitait la commune de La Grande-Motte, dans l’Hérault, depuis quelques années. De 1983 à 1988, il est gendarme dans la cavalerie de la Garde républicaine et avait quitté l’armée pour la police à la fin des années 1980.

François Verove était à la retraite, marié et père de famille. Jusqu’aux élections municipales de 2020, il était conseiller municipal de Prades-le-Lez. Interrogé sur BFMTV, le maire de cette commune de 5.000 âmes, Jean-Marc Lussert, indique n’avoir jamais vu « aucun signe, absolument aucun » chez son ancien élu.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Par définition, il n’y aura pas de procès de François Vérove puisqu’on ne juge pas les morts en France. « Pour les victimes, cet épilogue est à la fois une satisfaction et un déchirement, a expliqué au Parisien Me Didier Seban, l’avocat des familles de Cécile Bloch et d’une victime de viol. C’est positif de voir que cette enquête est en passe d’aboutir, mais décevant de voir que l’homme suspecté d’être Le Grêlé a mis fin à ses jours. Les familles ont aussi la crainte que l’enquête s’arrête là. » L’avocat veut en effet demander à la justice de poursuivre ses investigations pour « savoir s’il a eu des complices et déterminer le nombre de victimes ». François Vérove ayant aussi travaillé dans les Bouches-du-Rhône, Didier Seban souhaiterait croiser les éventuels cold case du département.