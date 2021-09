Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour « faux » et « pratiques commerciales trompeuses » sur des tentes qui proposent des tests de dépistages du Covid-19 près des bars et boîte de nuit du Vieux-Port, rapporte France 2. De son côté l’Agence régionale de santé ( ARS) et la ville de Marseille ont lancé une série de contrôles ces dernières semaines. Une inspection qui a débouché sur la fermeture de huit tentes et un carton plein : toutes celles contrôlées étaient infractions.

A notamment été relevé que parmi les employés qui effectuaient les prélèvements certains ne disposaient pas de carte de professionnel de santé et utilisés les cartes d’authentiques soignants. Ces cartes sont indispensables pour entrer les résultats dans le système informatique. La qualité des prélèvements, effectués en surface, a également été pointée. Pour les professionnels impliqués dans cette affaire, les sanctions peuvent aller du signalement au parquet à l’interdiction de pratiquer.