Quarante-quatre personnes ont été interpellées dans le cadre d’une vaste enquête visant des viols commis entre 2010 et 2020 sur une sexagénaire domiciliée à Mazan, dans le Vaucluse, avec la complicité de son mari, a appris 20 Minutes auprès du parquet d'Avignon, confirmant une information de Brut.

L’époux de la victime postait des petites annonces sur un forum de rencontres libertines, afin d’inviter des individus à avoir des relations sexuelles avec son épouse. Avant chaque venue, cet homme droguait sa femme avec de puissants anxiolytiques.

La victime endormie

Les inconnus qui venaient au domicile du couple s’adonnaient alors à des relations sexuelles sur la victime, endormie, parfois au point de ronfler, le tout filmé par l’époux. Ce dernier a été écroué pour complicité de viol avec circonstance aggravante, administration à une personne à son insu d’une substance de nature à altérer son discernement, atteinte à la vie privée et diffusion d’images de violence. Il est par ailleurs soupçonné d’avoir violé et drogué une autre femme, rencontrée sur Internet.

Les enquêteurs ont mis le doigt sur cette affaire après que l’époux ait été surpris en train de filmer avec son portable sous les jupes des clientes d’un supermarché de Carpentras. Ils ont alors découvert, au domicile du suspect, les nombreuses vidéos des viols tournés par ce sexagénaire. Le plus jeune des 44 hommes interpellé a 24 ans, et le plus âgé en a 71. La victime, informée par les enquêteurs, a déménagé en région parisienne.