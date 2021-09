Un appel à témoins a été lancé, près de trois mois après la découverte d’un corps calciné, en contrebas de l'autoroute A75, à Pézenas (Hérault). L’individu, un homme plutôt jeune, âgé entre 18 et 45 ans, avait été retrouvé aux abords de la rue des Calquières Hautes, sans que les enquêteurs ne puissent, jusqu’alors, l’identifier.

Selon l’appel à témoins transmis par le parquet de Béziers, l’homme mesure 1,70 m, est mince, et a la peau claire à mate. Il porte un chemise Ralph Lauren, un jean Hugo Boss et une ceinture Louis Vuitton. Les gendarmes de la section de recherches de Montpellier, en charge de l’enquête, recherchent tout témoignage pouvant permettre d’identifier cette personne et apporter toute précision utile sur les circonstances de son décès, indique Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers.

Si vous avez des informations de quelque nature permettant d’aider les enquêteurs, vous pouvez contacter les gendarmes 24h/24 au 08.00.97.14.30.