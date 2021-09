Un praticien de SOS Médecins a été violemment agressé dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier Saint-Servan à Saint-Malo, rapporte Ouest-France. Les faits se sont déroulés vers 1h du matin alors que le médecin se rendait en intervention chez une personne âgée. Au moment où il sortait de son véhicule, il a été pris à partie par trois individus visiblement alcoolisés.

L’un d’entre eux a alors commencé à le frapper violemment, lui donnant des coups de poing et des coups de pied au niveau de la tête et de la poitrine. Très sonné et choqué, le médecin a finalement réussi à se mettre à l’abri et à prévenir la police. Souffrant de multiples contusions, il s’est vu délivrer une incapacité temporaire de travail de cinq jours. Le médecin a déposé plainte au commissariat et une enquête a été ouverte.