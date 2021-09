Les violents orages, qui se sont abattus une nouvelle fois dans le Gard, dimanche, ont détruit en partie le clocher de Saint-André-de-Roquepertuis, un village de quelque 600 habitants, au nord du département. Le sommet de l’église a été frappé par la foudre, occasionnant une importante déflagration, en début de matinée.

Selon Midi Libre, la structure a perdu sa flèche et sa croix, les clés de voûte ont été touchés et des câbles électriques ont brûlé. Par ailleurs, des éclats de pierres ont été endommagés des voitures et des maisons aux alentours.

Des riverains ont été évacués, le temps de sécuriser les lieux. La commune par ailleurs a instauré un arrêté municipal de péril imminent, craignant que le bâtiment ne soit encore victime d’un effondrement, poursuit le quotidien régional.