Un adolescent de 13 ans doit être déféré ce lundi devant le parquet des mineurs de Bordeaux. Il est soupçonné d’avoir cambriolé puis agressé un habitant de Mérignac dans la nuit de vendredi à samedi dernier, rapporte Sud Ouest. Vers 6 heures du matin, il a tout d’abord été surpris par le propriétaire d’un appartement, situé avenue François-Mitterrand, dans le quartier d’Arlac.

Sur le moment, il tente de prendre la fuite mais sa victime le rattrape et le ramène chez lui en attendant les forces de l’ordre. C’est alors que ce mineur se saisit d’un couteau et lacère le propriétaire au niveau des bras et des jambes pour se défaire de son emprise et fuir des lieux.

Finalement, cet adolescent, mineur isolé de nationalité marocaine vivant dans un squat à Cenon, sera très rapidement interpellé. Déjà connu des services de police pour des faits similaires, il aurait reconnu les faits en garde à vue, expliquant avoir eu peur.