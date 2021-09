Deux mois et demi après le cambriolage de la chambre d’hôtel de Nabilla et Thomas Vergara pendant leur mariage au château de Chantilly, l’enquête a pris un nouveau tournant. Selon nos informations, deux suspects ont été interpellés lundi matin par les gendarmes de l’Oise et devraient être présentés ce mardi en fin d’après-midi au parquet.

L’affaire, survenue début juillet, avait fait les choux gras de la presse people. Alors que le couple fêtait son union, un homme était entré dans leur chambre d'hôtel en passant par la fenêtre et avait subtilisé tous leurs cadeaux. Les deux influenceurs n’avaient découvert les faits qu’au petit matin. Vêtements et chaussures de luxe, bijoux… Le préjudice est estimé à près de 170.000 euros.

« On s’est fait voler plein de matériel, plein de choses, plein de bijoux, notamment quelque chose qui me fait un petit peu de peine, ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m’avaient offerts, avait expliqué Nabilla sur Snapchat au lendemain des faits. Ce sont des choses qui sont sentimentales, qui n’ont pas de prix à mes yeux, et ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille. »