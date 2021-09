Les recherches de Gabrielle Petito se sont achevées tristement ce dimanche. « Des restes humains ont été découverts » dans une zone d’un parc national de Grand Teton dans le Wyoming aux Etats-Unis et correspondent à la description de la jeune voyageuse américaine de 22 ans récemment disparue, a annoncé l’agent du FBI Charles Jones dans une conférence de presse. C’est à cet endroit que ses parents avaient communiqué avec elle pour la dernière fois, a expliqué la famille.

Les autorités américaines avaient lancé une vaste opération pour tenter de retrouver cette jeune fille partie en road-trip avec son compagnon en juillet et portée disparue le 11 septembre alors que son fiancé est, lui, bien rentré au domicile. « L’identification médico-légale complète n’a pas été réalisée pour confirmer à 100 % que nous avons trouvé Gabby, mais sa famille a été informée de cette découverte », a précisé, Charles Jones ajoutant que la cause du décès n’avait pas été déterminée.

Son compagnon rentré seul, puis volatilisé

Gabrielle « Gabby » Petito a quitté son emploi et est partie pour parcourir le pays en van avec son ami Brian Laundrie, 23 ans. Le couple a commencé son périple à New York, sur la côte est, publiant sur Instagram des photos de vues sublimes du pays et d’eux-mêmes souriant à côté de leur van blanc. Ce tableau idyllique a toutefois été écorné par un signalement de violences conjugales impliquant Gabrielle Petito et Brian Laundrie, fait à la police de Utah en août. Les images de la caméra piéton d’un agent, diffusées par les médias américains, montrent Gabrielle Petito en détresse racontant qu’elle a eu une altercation avec son compagnon.

Il y a plus de deux semaines, Brian Laundrie est rentré seul chez lui à North Port, en Floride, avec la camionnette de son amie. Brian Laundrie a été déclaré personne « digne d’intérêt » par les enquêteurs et a refusé de coopérer avec la police. Le mystère s’est encore un peu plus épaissi lorsque Brian Laundrie a disparu, lui aussi. Ses parents ne l’ont pas vu depuis mardi, a annoncé vendredi la police de North Port.

« Brian n’est pas recherché pour crime »

« L’avocat de la famille Laundrie a appelé les enquêteurs du FBI vendredi soir indiquant que la famille voulait parler de la disparition de leur fils », a annoncé la police dans un communiqué. « Il est important de noter que, bien que Brian soit une personne digne d’intérêt dans la disparition de Gabby, il n’est pas recherché pour crime ».

Après l’annonce du FBI, la police de North Port a dit, dans un tweet, avoir « le cœur brisé » par la nouvelle. « Depuis le début, nous nous sommes concentrés, avec le FBI et nos partenaires nationaux, à ramener (Mme Petito) à la maison. Nous continuerons à travailler avec le FBI pour chercher d’autres réponses ». L’agent du FBI Charles Jones a déclaré que les enquêteurs continuent à chercher des informations auprès de toute personne qui aurait pu avoir des contacts avec Petito ou Laundrie.